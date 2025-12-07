Fin de semana largo: qué hacer este domingo en Olavarría

Desde el Municipio de Olavarría se dieron a conocer las diferentes propuestas culturales, artísticas, recreativas y turísticas, que se desarrollarán este domingo 7 de diciembre en los diferentes espacios de la ciudad y localidades, para disfrutar el fin de semana.

14 horas – Plaza Libertad (Loma Negra) – 122º Aniversario de Loma Negra

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad de todo el Partido y la región a celebrar el 122° aniversario de Loma Negra, fiesta que se realizará este domingo 7 de diciembre en la Plaza Libertad de la mencionada localidad serrana. En el lugar se contará con propuestas culturales, recreativas, gastronómicas para todos los gustos y edades.

El evento se iniciará a partir de las 14 horas, organizado de manera conjunta desde el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, Casa de la Cultura y Turismo de Loma Negra e instituciones de la localidad, quienes estarán al frente de distintos puestos de venta de comidas, donde se ofrecerá una variada oferta gastronómica. Vale destacar que se contará con productos sin TAAC, para ofrecer alternativas a todas las personas que se acerquen.

El acto protocolar se realizará desde las 18 horas, en el cual se llevará a cabo, además de palabras alusivas, el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos. El desfile comenzará alrededor de las 19.

A la par, durante toda la jornada se contará con la participación artesanos y emprendedores, quienes también dispondrán sus productos en distintos espacios de la plaza Libertad.

Las presentaciones musicales y artísticas se iniciarán desde las 14:30 horas con la presentación de: Los de Ahora, Grupo 100% Salay, Mago Eddy, Los Chuma, Verano Dorado Dance, Danza recreativa Sibila Loma Negra, Caporales Sangre Morena, Rock Gocella Nicolás, Cumbia El Bloke y La Roland.

17 a 19 horas – Parque Mitre (frente al Centro Cultural “San José”) – Jornada de adopción y cuidado responsable de animales de compañía “Adoptame Olavarría”

El Municipio de Olavarría informa que este domingo se llevará a cabo una nueva jornada de adopción y cuidado responsable de animales de compañía, denominada “Adoptame Olavarría”. Se trata de la propuesta que debió postergarse el fin de semana pasado debido a las condiciones climáticas.

La propuesta se desarrollará desde las 17 a las 19 en el Parque Mitre, frente al Centro Cultural Municipal “San José” (Riobamba y Belgrano).

El evento, impulsado por el área veterinaria de la Dirección de Bromatología, junto a protectoras locales, se encuadra en la Campaña Municipal “Querer es Cuidar”, que tiene por objetivo promover el cuidado responsable de animales de compañía.

La finalidad es visibilizar y dar a conocer a la sociedad algunos de los perros que se encuentran alojados en el predio de Bromatología, los cuales han sido abandonados y rescatados de la vía pública, y así generar conciencia sobre los beneficios de la adopción de perros adultos, además de brindar consejos y herramientas necesarias para lograr el bienestar de perros y gatos de compañía los vecinos de la ciudad, como así también contribuir con la convivencia armónica de los animales y sus tutores en el espacio público.

18 horas – Paseo de Artesanos (Sierras Bayas) – Bailes en la plaza

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas se invita a la comunidad de todo el Partido de Olavarría a participar del inicio del ciclo “Bailes en la Plaza”, que continuará este domingo 7 de diciembre.

La propuesta comenzará a las 18 horas con la presentación de la banda “Santa Isabel” en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A. Roca y Colombo)

El evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

19 a 23:30 horas – Casa del Bicentenario – “La Noche de las librerías”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a participar de la primera edición de “La Noche de las Librerías”, una propuesta que vincula la lectura y la cultura, en un emblemático y atractivo espacio de nuestra ciudad.

La actividad se desarrollará este domingo 7 de diciembre, de 19 a 23:30 horas, en la Casa del Bicentenario, junto a las librerías Cervantes, Aladino, El Faro de Alejandría, El Puente, Fidias, La Popu y La Última Hoja, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y autores.

La propuesta que incluirá además diversas actividades, oferta gastronómica y mucho más. El domingo a las 21 horas se presentará el grupo de música “La Porgy

Se invita a concurrir a toda la comunidad, para poder disfrutar de una oportunidad perfecta para descubrir nuevos autores, conocer escritores locales y sumergirse en el mundo de la lectura.

20 horas – Centro Cultural de Sierras Bayas – Muestra de cierre anual

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se invita participar del cierre anual de los diferentes talleres que se vienen desarrollando a lo largo del año en el Centro Cultural de Sierras Bayas.

Los mismos forman parte de las propuestas de las Escuelas Artísticas Municipales que se dictan en distintas sedes, barrios y localidades del Partido de Olavarría.

El domingo 7 de diciembre, desde las 20 horas, se realizará la muestra anual de cierre, que contará con danza, teatro, música y manualidades.

La entrada es libre y gratuita.

21 horas – Teatro Municipal – Escuela de Danzas Alhambra presenta “Iconic hits”

La Escuela de Danzas Alhambra, dirigida por la profesora Vanesa Prestipino, presenta su gala anual. Un show de danzas árabes, españolas y urbanas, donde se presentan todos los grupos de la escuela, formados por niñas, adolescentes y adultas.

Con la participación especial de artistas y escuelas invitadas:

– Estudio Swing de la prof. Victoria Guidobuono

– Espacio Vital Fit de la prof. Ornella Tigri

– Academia de Danzas Árabes Horus de la prof. Rebeca Salto de la ciudad de Azul.

El espectáculo será un recorrido musical y coreográfico de aquellos clásicos que marcaron historia. Melodías que quedaron grabadas en el corazón y que resuenan en el alma hasta convertirse en la banda sonora de nuestras vidas.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 8800. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.