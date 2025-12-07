Atletas del CEF Nº124 completaron la “Ushuaia Utra Trail”

La “Ushuaia Ultra Trail” completó la 10º edición con la organización de Beagle Eventos y alrededor de 1000 atletas de más de una docena de países y fue con representantes del CEF Nº124 como protagonistas.

Atletas del CEF Nº124 vivieron la carrera aventura que recorrió el Cerro del Medio, el Glaciar Martial y el Cañadón de la Oveja y hubo podios.

En la distancia de 42 kilómetros, Darío Rey logró el tercer puesto de la categoría con un tiempo de 6:11:32 y también se subió al podio Martina Genco que demoró 9:10:57 y le valió la medalla de plata en De 18 a 24 años.

Además, en la distancia mayor completaron el recorrido, Miguel Genco con 7:17:20 y Yesica González con 8:50:41.

En 21K, la mejor actuación local fue la de Martin Falbo con 3:32:26 y también completaron la distancia Silvia Sequeira con 4:16:29, Sol Martínez con 4:56:39, María Díaz con 4:58:55 y Marcela Delorenzi con 4:58:55.

Por último, en 10K, Juan Melo con 2:19:34, Marcelo Collodoro con 2:19:35 y Elizabeth Viera con 2:37:39 cruzaron el globo de llegada.