Lunes 08 de Diciembre 2025 - 14:50hs
 8 de Diciembre de 2025 | 13:41

Atletas del CEF Nº124 completaron la “Ushuaia Utra Trail”

Atletas de Olavarría dijeron presente, el pasado fin de semana, en la carrera más austral del mundo.

La “Ushuaia Ultra Trail” completó la 10º edición con la organización de Beagle Eventos y alrededor de 1000 atletas de más de una docena de países y fue con representantes del CEF Nº124 como protagonistas.

 

Atletas del CEF Nº124 vivieron la carrera aventura que recorrió el Cerro del Medio, el Glaciar Martial y el Cañadón de la Oveja y hubo podios.

 

En la distancia de 42 kilómetros, Darío Rey logró el tercer puesto de la categoría con un tiempo de 6:11:32 y también se subió al podio Martina Genco que demoró 9:10:57 y le valió la medalla de plata en De 18 a 24 años.

 

Además, en la distancia mayor completaron el recorrido, Miguel Genco con 7:17:20 y Yesica González con 8:50:41.

 

 

En 21K, la mejor actuación local fue la de Martin Falbo con 3:32:26 y también completaron la distancia Silvia Sequeira con 4:16:29, Sol Martínez con 4:56:39, María Díaz con 4:58:55 y Marcela Delorenzi con 4:58:55.

 

Por último, en 10K, Juan Melo con 2:19:34, Marcelo Collodoro con 2:19:35 y Elizabeth Viera con 2:37:39 cruzaron el globo de llegada.

 

