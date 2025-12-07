Ya rige el horario de verano para la venta de alcohol en comercios | Infoeme
Domingo 07 de Diciembre 2025 - 15:09hs
29°
Domingo 07 de Diciembre 2025 - 15:09hs
Olavarría
29°
 - 7 de Diciembre de 2025 | 13:26

Ya rige el horario de verano para la venta de alcohol en comercios

Es una franja más amplia que la del resto del año y acompaña el hábito de consumo de alcohol en época de verano. 

Desde este lunes 1 de diciembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026 rige el nuevo horario extendido para la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. 

El periodo de cinco meses, que suele extenderse algo más que el verano, habilita a los comercios a vender bebidas alcohólicas entre las 10 y las 23, es decir dos horas más que lo habitual en el resto del año.

Cabe destacar que por ley, del 1 de mayo al 30 de noviembre, se vuelve al horario habitual de 10 a 21. Este esquema se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más "realistas" según la época del año, y sobre todo en lugares turísticos.

El horario extendido beneficia directamente a los comercios de toda la provincia de Buenos Aires y también a los que hacen delivery. En muchos municipios que reciben a miles de turistas, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche. Y por ello en su momento se modificó la ley vigente para cambiar hasta las 23 el horario de venta de bebidas alcohólicas.

Calendario de venta de alcohol en PBA:

  • Del 1 de diciembre al 30 de abril: de 10 a 23
  • Del 1 de mayo al 30 de noviembre: de 10 a 21

