Liga Pre-Federal: cerró la temporada para varios locales

La última categoría de ascenso del básquet nacional tuvo instancias definitorias en todo el país y fue con eliminación en semifinales para dos locales y podio para otro par.

En la Región Bonaerense se jugó el Final Four y en el Polideportivo de Tres Arroyos, que fue bautizado en el acto inaugural, Independiente se subió al podio.

A pesar de ser el campeón defensor, el “Rojinegro” de Tandil no pudo en Semifinales donde cayó ante Regatas por 88 a 71 y luego, cerrando sus presentaciones, venció a Alumni por 77 a 62.

En el elenco tandilense, Gastón Di Salvo completó 4 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero y Ariel Weisbeck sumó 4 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero en la “Semi”, mientras que, en el duelo por el tercer puesto, Di Salvo aportó 11 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias y Weisbeck fue “Doble-Doble” figura con 10 puntos, 11 rebotes, 1 recupero y 1 tapa.

El campeón bonaerense fue Regatas que se impuso 99 a 80 a Belgrano, ambos equipos de San Nicolás.

Por otro lado, el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet, tuvo una nueva instancia de Reclasificación en la Zona Norte y fue con derrota para Banco Provincia ante Club Ciudad de Campana por 71 a 62. Francisco Méndez sumó 5 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias.

Además, en el Torneo Provincial de Entre Ríos, Santa Rosa no pudo ante Urquiza y perdió en cuarto partido por 64 a 53 como local. Mauricio Pane completó su temporada con 13 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa.

Por último, también fue eliminación para Sportivo Independiente que cayó en dos partidos ante Ferro. Fue 108 a 84 en condición de visitante y 65 a 60 en General Pico, pero sin la presencia de Nicolás Giménez.