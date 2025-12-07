Torneo Regional Amateur: Ferro se impuso en el Domingo Colasurdo

En el Domingo Colasurdo, Ferro se transformó en el único equipo de Olavarría que inició los Play-Off de la Región Pampeana Sur con victoria.

El “Carbonero” venció 1 a 0 a Santa Rita en condición de local y tomó ventaja en la serie de Octavos de Final de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

El único gol de la noche dominical fue de Joaquín Malinauskas a los 85 minutos.

La revancha de los Octavos de Final se jugará en Las Piedritas el venidero fin de semana.