 7 de Diciembre de 2025

Torneo Regional Amateur: Ferro se impuso en el Domingo Colasurdo

En la noche del domingo, Ferro inició la llave de Octavos de Final del Torneo Regional Amateur con victoria en condición de local.

Fotos: Verito Fotografías

En el Domingo Colasurdo, Ferro se transformó en el único equipo de Olavarría que inició los Play-Off de la Región Pampeana Sur con victoria.

 

El “Carbonero” venció 1 a 0 a Santa Rita en condición de local y tomó ventaja en la serie de Octavos de Final de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

 

El único gol de la noche dominical fue de Joaquín Malinauskas a los 85 minutos.

 

 

La revancha de los Octavos de Final se jugará en Las Piedritas el venidero fin de semana.

 

