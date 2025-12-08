Presentaron en sociedad una nueva edición del Torneo Comercial | Infoeme
Lunes 08 de Diciembre 2025
Lunes 08 de Diciembre 2025 - 14:55hs
 8 de Diciembre de 2025

Presentaron en sociedad una nueva edición del Torneo Comercial

En el transcurso del último viernes, quedó presentado en sociedad una nueva edición del Torneo Comercial, el tradicional certamen veraniego que tendrá récord de inscriptos.

Una nueva edición del Torneo Comercial organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo quedó presentada en sociedad con la definición de los grupos.

 

El tradicional certamen de verano que se disputa en el Juan Manolio que definió como fecha de inicio el próximo 5 de enero de 2026 ya tiene los grupos confirmados y nuevo récord de participación.

 

El último campeón, Infinity, fue cabeza de serie del Grupo A donde enfrentará a Sanvi Básquet, Ferretería Víctor, Chocorísimo, Triple J, Praxis, Skate Park, Beer Time y Minimal Básquet.

 

Por otro lado, el Grupo B, estarán Cabañas Udalem, Los de Siempre, Pueblo Nuevo, Agrupación Ricardo Moyano, Mauro Sáez Inmobiliaria, El Pueblo, Los Lobos y Asado Violento.

 

