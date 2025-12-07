Una docente de la FIO participó del destacado Congreso Iberolatinoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería

La Facultad de Ingeniería de la UNICEN participó del XLVI Congreso Iberolatinoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería (CILAMCE 2025), un evento de referencia internacional que se desarrolló del 24 al 27 de noviembre en Vitória, Espírito Santo (Brasil).

CILAMCE, promovido por la Asociación Brasileña de Métodos Computacionales en Ingeniería (ABMEC) desde 1977, es uno de los encuentros más importantes para la comunidad científica que trabaja en avances teóricos, computacionales y aplicados de los Métodos Computacionales en Ciencias e Ingeniería. El congreso constituye un espacio clave para el intercambio entre especialistas, investigadores y desarrolladores tecnológicos de Brasil y de países asociados como Argentina, Portugal, Chile, Italia y España.

En esta edición, la ingeniera Sabrina Bisogno Eyler, integrante del área de Estructuras del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la FIO, presentó un trabajo dentro del Mini Simposio “Advanced Analysis of Steel and Steel-Concrete Composite Structures”, orientado a la discusión de avances experimentales, teóricos y computacionales en el análisis y diseño de estructuras de acero y de estructuras mixtas acero–hormigón. El espacio hizo foco en nuevas perspectivas de modelado y evaluación estructural, relevando tendencias científicas de alto impacto para la ingeniería moderna.

El trabajo presentado por la docente, titulado “Numerical study of bolt loosening in shear-loaded joints under cyclic loading” (Estudio numérico del aflojamiento de bulones en uniones sometidas a esfuerzos de corte bajo cargas cíclicas), fue desarrollado en colaboración con docentes de la Universidad Federal de Goiás (Brasil) en el marco de la beca Move la América. La investigación aporta evidencia relevante para la comprensión del comportamiento de uniones atornilladas en condiciones de carga variable, un aspecto crítico para la seguridad y durabilidad de estructuras civiles e industriales.

La participación de la docente investigadora de la FIO en CILAMCE 2025 refuerza el compromiso institucional con la investigación de excelencia y la cooperación internacional para el desarrollo científico y tecnológico.

Fuente: FIO// UNICEN.-