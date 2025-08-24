Atletismo: olavarriense es campeón argentino U16

Atletas de Olavarría integraron la selección de Provincia de Buenos Aires que compitieron en Córdoba en el 26° Campeonato Nacional U16 y fue con destacadas actuaciones.

Bruno Pezet Paz, Úrsula Bellinzoni, Diego Clar y Juana Cisneros integraron el equipo provincial que se destacó en la pista del Polo Deportivo "Mario Alberto Kempes".

En la prueba de los 295 metros con vallas, David Clar logró su mejor marca personal con 41.63 y logró consagrarse como el mejor del país en la mañana del domingo.

El atleta de El Fortín, había sumado una medalla de bronce en la primera jornada de la cita nacional en la prueba de 110 metros con vallas con un tiempo de 16.01 -mejor marca personal-.

Dentro de la rama de Caballeros, Bruno Pezet Paz corrió los 2400 metros y logró finalizar en la 8° colocación en la Final.

Por otro lado, en Damas, Úrsula Bellinzoni fue medalla de bronce con un registro de 1:42.29 en los 600 metros y además de la presea, mejoró su mejor marca.

Juana Cisneros, en su estreno en competencias nacionales corrió en los 80 metros con vallas y logró bajar su mejor tiempo en la final con un tiempo de 13.67 y en los 295 metros con vallas, también bajó su registro ya que estableció un tiempo de 48.34.

Por último, en el cierre de la primera jornada, Juana Cisneros tomó parte de la posta 5x80 de Buenos Aires que se consagró campeón argentino y el domingo, todos los olavarrienses participaron de la posta de 8x200 que finalizó en segundo lugar.