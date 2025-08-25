Minutos para dos locales en la 6° fecha de la Liga Profesional

La máxima categoría del fútbol argentino completó la 6° fecha en todo el territorio nacional y fue con cuatro olavarrienses en consideración, pero sólo minutos para dos.

Mauricio Cardillo y Santiago Salle fueron los futbolistas surgidos en Olavarría que sumaron minutos, pero también estuvieron en consideración Juan Ignacio Barbieri y Lucas Janson.

La fecha inició el pasado viernes con el empate de Independiente Rivadavia ante Tigre por 1 a 1. En la “Lepra” mendocina, Mauricio Cardillo ingresó a los 69´ y Juan Ignacio Barbieri fue uno de los suplentes que no sumó minutos.

Luego, en la jornada sabatina, San Martín venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de local. Santiago Salle fue titular y dejó el campo de juego a los 84´.

Por último, en el anochecer del domingo, Boca Juniors sumó su segundo triunfo seguido al derrotar, en La Bombonera, a Banfield por 2 a 0. Lucas Janson fue suplente en el “Xeneize”.