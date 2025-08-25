Minutos para dos locales en la 6° fecha de la Liga Profesional | Infoeme
Lunes 25 de Agosto 2025 - 23:07hs
Lunes 25 de Agosto 2025 - 23:07hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 25 de Agosto de 2025 | 21:51

Minutos para dos locales en la 6° fecha de la Liga Profesional

Entre el viernes y este lunes se completó una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y fue con minutos para dos de los representantes locales.

Foto: prensa San Martín

La máxima categoría del fútbol argentino completó la 6° fecha en todo el territorio nacional y fue con cuatro olavarrienses en consideración, pero sólo minutos para dos.

 

Mauricio Cardillo y Santiago Salle fueron los futbolistas surgidos en Olavarría que sumaron minutos, pero también estuvieron en consideración Juan Ignacio Barbieri y Lucas Janson.

 

La fecha inició el pasado viernes con el empate de Independiente Rivadavia ante Tigre por 1 a 1.  En la “Lepra” mendocina, Mauricio Cardillo ingresó a los 69´ y Juan Ignacio Barbieri fue uno de los suplentes que no sumó minutos.

 

Luego, en la jornada sabatina, San Martín venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de local. Santiago Salle fue titular y dejó el campo de juego a los 84´.

 

Por último, en el anochecer del domingo, Boca Juniors sumó su segundo triunfo seguido al derrotar, en La Bombonera, a Banfield por 2 a 0. Lucas Janson fue suplente en el “Xeneize”.

 

