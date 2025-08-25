Primera Nacional: sumaron los tres equipos con locales | Infoeme
Primera Nacional: sumaron los tres equipos con locales

En el transcurso del pasado fin de semana se completó una nueva fecha de la Primera Nacional y fue con puntos para todos los equipos con presencia olavarriense.

Foto: Hugo Rodríguez para Prensa GyT

Dos de los tres futbolistas locales que participan en la segunda categoría del fútbol argentino completaron la 28° fecha.

 

Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak fueron tenidos en consideración en sus equipos que lograron sumar en condición de local.

 

En Santiago del Estero y con el estreno de DT, Mitre derrotó 3 a 0 a San Telmo y fue con la vuelta a la titularidad para Facundo Wiechniak.

 

Además, en Mendoza, Deportivo Maipú igualó 1 a 1 ante Los Andes en un duelo directo por la clasificación al Reducido. El arquero del “Cruzado” volvió a ser Ignacio Pietrobono.

 

Por último, y sin la presencia de Carlos Battigelli, Central Norte continúa alejándose de la zona del descenso. Venció 1 a 0 a Gimnasia en Salta.

 

