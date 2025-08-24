Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”: la 5° fecha, con clásicos y goleadas

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 5° fecha y pasó con dos clásicos, goleadas y un nuevo líder.

En el Domingo Colasurdo, Ferro se impuso en el “Clásico del Riel” y en el Pozo Serrano, el clásico de las Sierras fue para Loma Negra, en los duelos destacados de la programación que tuvo a Estudiantes con fecha libre.

Además, Racing goleó en condición de visitante y sólo conoce de triunfos en el ámbito doméstico para ser el nuevo líder de la tabla de posiciones ante la derrota de Espigas en el “Tano” Stuppia.

Reclade, por otro lado, sumó su segundo festejo consecutivo en la máxima categoría del fútbol de Olavarría y la fecha cerró con el festejo de Embajadores en su césped sintético.

Los resultados:

En Primera:

Ferro 3 (Thiago Beltrán, Iván Leal, Nicolás Lareu) – 0 El Fortín

Municipales 1 (Nelson Mancuello) – 0 Espigas

San Martín 0 – 2 (Emiliano Piecenti, Gabriel Rivas) Loma Negra

Sierra Chica 0 – 4 (Santiago Izaguirre, Ignacio Baldo, Luciano Rojas, Román Garabento) Racing

Embajadores 4 (Franco Carlucci -2-, Marcos Bonavetti, Emilio Scipioni) – 0 Hinojo

Recalde 1 (Franco Orsetti) – Colonias y Cerros

En Reserva:

Ferro 0 – 1 El Fortín

Municipales 2 – 0 Espigas

San Martín 1 – 0 Loma Negra

Sierra Chica 0 – 3 Racing

Embajadores 2 – 0 Hinojo

Recalde 1 – 0 Colonias y Cerros