Lunes 15 de Diciembre 2025
 deportes
 Básquet Femenino
 15 de Diciembre de 2025

Básquet Femenino: Ferro fue campeón del Torneo Regional

En la jornada del último domingo, se completó el Torneo Clausura de la competencia regional de Primera División Femenina y fue con título para Ferro.

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División llegó a su fin con la disputa del Final Four y fue Ferro quien se quedó con el título.

 

En el De la Vega se jugaron los últimos partidos del segundo torneo del año y en la definición, hubo “Clásico del Riel” y festejo “Carbonero”.

 

Ferro derrotó a El Fortín 66 a 61 en la Final que tuvo espectacular marco de público durante la noche dominical. Felicitas Hernández con 22 puntos fue la goleadora del último partido del torneo.

 

 

Previamente, las guiadas por Martín Angerami se impusieron a Racing de La Madrid por 57 a 41 y las “Fortineras” habían hecho lo propio ante Henderson por 56 a 50.

 

Además, Henderson Fútbol Club se colgó la medalla de bronce al derrotar 36 a 34 a las lamatritenses.

 

Síntesis Ferro – El Fortín:

Estadio: De la Vega

Árbitros: Maiola E., Rincon J., Carusso, M.

Ferro (66): Castañares (6), Rodríguez (11), Chantiri (13), Mereles (5), Loza (7) -FI- Roman (2), Oroquieta (8), Barrera (3), García Moroa (0), Sak (11). DT- Martín Angerami

El Fortín (61): Fernández (8), Carreira (6), Chávez (13), Preisseger (4), Salvi (2) -FI- Iriarte (4), Dos Santos (0), Hernández (22), Becker (2). DT- Santiago Navarro

Parciales: 18-14, 32-29, 50-37, 66-61.

 

