Pueblo Nuevo se consagró campeón en la Primera División

El certamen organizado por la Asociación Olavarriense de Vóley consagró a Pueblo Nuevo como campeón de la Primera División masculina.

Pueblo Nuevo se consagró campeón del Torneo Oficial al derrotar a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en una dramática final disputada en el Juan Manolio.

El “Lobo Verde” se impuso 3 a 2 con parciales de 24-26, 26-24, 25-22, 21-25, 15-11 y sumó su 10° victoria en igual cantidad de presentaciones para quedarse con la consagración.

Brian Mac Gaw, Joan Barrios, Marcelo Dicésare, Agustín Urrutia, Valentín Carpinetti, Agustín Lamique, Guido Rodríguez, Agustín Aguirre y Valentín Masson integraron el equipo de Franco Labattaglia.