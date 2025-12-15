Pueblo Nuevo se consagró campeón en la Primera División | Infoeme
Pueblo Nuevo se consagró campeón en la Primera División

En la jornada del último miércoles, se conoció el campeón del Torneo Oficial de Primera Masculina.

El certamen organizado por la Asociación Olavarriense de Vóley consagró a Pueblo Nuevo como campeón de la Primera División masculina.

 

Pueblo Nuevo se consagró campeón del Torneo Oficial al derrotar a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en una dramática final disputada en el Juan Manolio.

 

El “Lobo Verde” se impuso 3 a 2 con parciales de 24-26, 26-24, 25-22, 21-25, 15-11 y sumó su 10° victoria en igual cantidad de presentaciones para quedarse con la consagración.

 

Brian Mac Gaw, Joan Barrios, Marcelo Dicésare, Agustín Urrutia, Valentín Carpinetti, Agustín Lamique, Guido Rodríguez, Agustín Aguirre y Valentín Masson integraron el equipo de Franco Labattaglia.

    

 

