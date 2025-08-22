Finalizó la “Copa Buenos Aires” con jugadores del Club Español

En las instalaciones del Club Unidos de Tandil la tercera y última fecha de la “Copa Buenos Aires” de billar 5 Quillas y fue con la presencia de cuatro jugadores de Olavarría.

Hugo Di Marco, Omar Nicolás Margonari, Leonardo Fiscella y Víctor Hugo Rodríguez representaron al Club Español con buen suceso en el certamen que consagró a Marcelo Aguirre del Club Alem de Bolívar y además coronó al mejor jugador provincial, el Master platense Eduardo Cortes.

En lo que respecta a la actuación local, Di Marco, no pudo pasar el corte clasificatorio; Fiscella cayó en los Dieciseisavos de Final y Rodríguez y Margonari se despidieron en Octavos de Final.