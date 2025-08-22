Finalizó la “Copa Buenos Aires” con jugadores del Club Español | Infoeme
Viernes 22 de Agosto 2025 - 19:15hs
11°
Viernes 22 de Agosto 2025 - 19:15hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  5 quillas
 - 22 de Agosto de 2025 | 19:03

Finalizó la “Copa Buenos Aires” con jugadores del Club Español

El pasado fin de semana, jugadores de Club Español dijeron presentes en la fecha final de la “Copa Buenos Aires”.

En las instalaciones del Club Unidos de Tandil la tercera y última fecha de la “Copa Buenos Aires” de billar 5 Quillas y fue con la presencia de cuatro jugadores de Olavarría.

 

Hugo Di Marco, Omar Nicolás Margonari, Leonardo Fiscella y Víctor Hugo Rodríguez representaron al Club Español con buen suceso en el certamen que consagró a Marcelo Aguirre del Club Alem de Bolívar y además coronó al mejor jugador provincial, el Master platense Eduardo Cortes.

 

En lo que respecta a la actuación local, Di Marco, no pudo pasar el corte clasificatorio; Fiscella cayó en los Dieciseisavos de Final y Rodríguez y Margonari se despidieron en Octavos de Final.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME