Hockey: Victoria Meira entrenó con las mejores del país

Durante los últimos cuatro días, Victoria Meira dijo presente en una nueva convocatoria nacional Sub19 y entrenó con las mejores del país.

La jugadora del Club Estudiantes viajó a Santiago del Estero y dijo presente en una nueva concentración en el marco del Plan de Detección de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey.

 

Victoria Meira sigue sumando experiencia y codeándose con los mejores a nivel país y desde el lunes hasta este jueves, entrenó a las órdenes del coordinador Ezequiel Paulon y diferentes representantes del staff docente de la Confederación Argentina de Hockey.

 

Fue su segunda convocatoria Nacional; la primera fue en los primeros meses del año en el CeNARD y en esta segunda oportunidad en Santiago del Estero donde se presentaron las mejores del país en la categoría Sub19.

 

Fuente: Prensa CAE

 

