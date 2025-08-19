El “Chaira” volvió a decir presente en el Torneo “Sueño Celeste”

Por cuarto año consecutivo, equipos de Racing participaron del más grande torneo latinoamericano de fútbol infantil que organiza el Club Atlético de Rafaela.

En el transcurso de la pasada semana, el Club Atlético Rafaela organizó la 28ª edición de la Cumbre Internacional del Fútbol Infantil, el Torneo “Sueño Celeste” en el predio “Tito” Bartomioli del Autódromo “Ciudad de Rafaela” y Racing dijo presente entre los más de 6500 futbolistas de tres países diferentes.

Las categorías que participaron fueron las 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019/20 y la delegación olavarriense estuvo compuesta por futbolistas nacidos en 2012 y 2013.

“Nos fue bien, la experiencia fue muy linda y le competimos de igual a igual con grandes clubes”, sostuvieron desde el staff docente de la “estrellita” que participó de la Copa de Oro en 2012 donde perdieron con Juventud Agraria Cooperativa de Chaco.

Por otro lado, los “Chairas” 2013 perdió con Unión de Santa Fe, Libertad de Sunchales y Chacras de Coria de Mendoza, todos por la mínima.