La Unión y Oberá Tenis Club festejaron como visitantes

Dos de los equipos con presencia olavarriense completaron nuevas presentaciones en la máxima categoría del básquet nacional y fue con festejos en condición de visitantes.

En el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, Oberá Tenis Club derrotó a Gimnasia y Esgrima por 87 a 80 y sigue con su buen andar tras festejar en un duelo de rachas que terminó siendo favorable para el elenco misioneros.

En el “Celeste”, Bruno Sansimoni jugó 24:59 minutos con 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal aportó 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos en 33:58.

Por otro lado, en el Fortín de las Morochas de Junín, La Unión derrotó 85 a 66 a Argentino y le propinó otro golpe al “Turco” que no ganó de local aún en la temporada.

Mariano Marina sumó 21:22 minutos con 3 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.