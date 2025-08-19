La ANMAT recomendó no consumir tomate triturado Marolio por presencia de gusanos en los envases

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicaadvirtió sobre la presencia de gusanos en envases de, por lo que recomendó no consumirlo y

El organismo nacional informó que detectó "la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp que podrían encontrarse en el producto". Los casos se registraron a partir de la denuncia de familias del municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires tras la distribución del tomate en escuelas.

En particular, se trata del "tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".

Desde la ANMAT aseguraron que el Instituto Nacional de Alimentosas ya se puso en contacto con las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) "a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes".

Finalmente, recomendaron: "A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial. A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor", cerraron el comunicado.