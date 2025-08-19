Vecinos de Sierra Chica disfrutaron de una exhibición de los canes del Servicio Penitenciario Bonaerense

En el marco de las celebraciones por el Día de las Niñeces, personal y canes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevaron adelante una exhibición ante la atenta mirada de los vecinos de Sierra Chica.

La actividad se desarrolló en el denominado “Festival de las infancias”, un evento organizado por el Movimiento Alegría del Niño Olavarriense (MANO) en colaboración con el municipio local.

Cientos de niños y niñas se acercaron junto a sus familias para disfrutar de una jornada repleta de propuestas recreativas, entre ellas, la exhibición de destrezas a cargo del personal del Departamento Descentralizado Sierra Chica de la Dirección de Cinotecnia del SPB.

A partir de la realización de diversos ejercicios, los canes Agatha, Aika, Aron, Olaf y Olivia, pudieron demostrar las labores que llevan a diario en los distintos establecimientos penitenciarios de toda la provincia de Buenos Aires.

Participaron del evento los agentes penitenciarios Emiliano Lurbet, Marcelo Salazar, Analía Weimann, Enzo Irigoyen, Carlos Lurbe, Erika Servera, Sergio Demartini y Lautaro Basterrica.

Fuente: SPB.