Invitan a movilizarse frente a ANSES en contra de "todos los vetos del gobierno de Milei" | Infoeme
Martes 19 de Agosto 2025 - 17:52hs
13°
Martes 19 de Agosto 2025 - 17:52hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  Política
 - 19 de Agosto de 2025 | 17:46

Invitan a movilizarse frente a ANSES en contra de "todos los vetos del gobierno de Milei"

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubiladas (PTJ) se extendió la invitación a una nueva manifestación que se llevará a cabo este miércoles 20 a las 18 horas frente a ANSES Regional.

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubiladas (PTJ) invitan a toda la comunidad de Olavarría a acompañar y movilizarse este miércoles 20 de agosto a las 18 horas, frente a ANSES Regional (Rivadavia 2987) .

"QUE SE CAIGAN LOS VETOS DEL GOBIERNO DE MILEI A LAS LEYES de aumento de los haberes jubilatorios, de moratoria previsional y de emergencia en discapacidad", detallaron desde el PTJ sobre la consigna de reclamo en dicha sede.

En ese sentido, se aclaró que "ese mismo día está convocada la sesión de la Cámara de Diputados para insistir en los proyectos ya aprobados. Le exigimos al Congreso que se reafirme nuestro derecho a un aumento de las jubilaciones, los derechos de las personas y trabajadores de la discapacidad y el derecho de todos los trabajadores a jubilarse", se agregó.

"Llamamos a todos los sectores afectados y solidarios con nuestra lucha a participar y afianzar la coordinación y unidad en las calles para continuar la movilización popular", cerró el mensaje.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME