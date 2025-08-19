En marcha un nuevo taller de Herramientas para la Gestión Económica y Financiera | Infoeme
En marcha un nuevo taller de Herramientas para la Gestión Económica y Financiera

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, dio comienzo este martes a un nuevo taller destinado a trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular y emprendedores que llevan adelante diferentes unidades productivas, en el marco del Programa de Incubación de Emprendimientos y de Acompañamiento.

El taller es dictado por personal técnico de la Coordinación de Economía Popular, con el objetivo de brindar herramientas y  profundizar en conceptos para que los proyectos productivos adquieran una planificación que les posibilite organizar y abordar la producción y comercialización, como así también, la optimización y regularización de los procesos productivos. 

Tiene una duración de cinco encuentros, se lleva a cabo los días martes de 9:00 a 11:30 hs en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (Polo Educativo y Recreativo La Máxima – Av. Pellegrini 4200).

