ANMAT advirtió sobre presencia de gusanos en un lote de tomate triturado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió “de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población”, sobre la presencia de gusanos en una partida de tomate triturado en caja marca Marolio.

Según indicó la entidad, de acuerdo al análisis realizado al producto, se habrían encontrado ejemplares de microstomum sp, una especie de gusanos planos de vida libre en aguas dulces y salobres.

“Esta Administración informa a la población que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE N° 13010369 – Producto de Mendoza”, especificó la ANMAT en un comunicado.

El Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes.

Asimismo, recomendó:

A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.

A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.

Fuente: DIB