Abren la inscripción a un nuevo curso de manipulación segura de alimentos

La Dirección de Seguridad Alimenticia indicó que el formulario de inscripción se encuentra disponible hasta el domingo 31 de agosto.

El Municipio informó que se encuentra abierta la inscripción a una nueva edición del curso de manipulación segura de alimentos.

Según detallaron desde la Dirección de Seguridad Alimenticia, el formulario de inscripción se encuentra disponible en el siguiente enlace hasta el domingo 31 de agosto.

El curso, compuesto por 5 clases virtuales y una evaluación final obligatoria para la aprobación del mismo, comenzará el día miércoles 3 de septiembre

Las clases estarán disponibles en la plataforma Classroom. Las mismas están diagramadas para que cada participante pueda acceder a los materiales y realizar las actividades de manera autónoma, en el momento que disponga (no hay encuentros presenciales).

La aprobación de esta capacitación permite gestionar un Carnet de Manipulador de Alimentos, que tiene una vigencia por un plazo de 3 años y validez en todo el territorio Nacional.

Para poder acceder es requisito indispensable contar con acceso a internet y una cuenta de correo electrónico con dominio GMAIL, por ejemplo: nombre.apellido@gmail.com (EXCLUYENTE).

Para más información, comunicarse a los canales de la Dirección de Seguridad Alimenticia:

capacitacion.alimentos@olavarria.edu.ar

TEL: 2284-15616993

