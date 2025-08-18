Torneo Federal A: no hubo festejos en el Nonagonal, pero sí un estreno | Infoeme
Lunes 18 de Agosto 2025
Lunes 18 de Agosto 2025
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 18 de Agosto de 2025 | 18:47

Torneo Federal A: no hubo festejos en el Nonagonal, pero sí un estreno

Mateo Guevara tuvo su primera convocatoria de la temporada en Club Ciudad de Bolívar en la continuidad del Torneo Federal A que el pasado fin de semana jugó una nueva fecha.

Foto: Prensa CCdB

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 5° fecha de la segunda ronda en las Zonas Campeonato y Reválida y en la lucha por el primer ascenso, otra vez no hubo festejos, aunque sí la primera citación para Mateo Guevara.

 

El juvenil futbolista olavarriense viajó a Córdoba de último minuto tras la lesión de un compañero y sumó su primera convocatoria en la temporada en lo que fue el empate 1 a 1 entre Club Ciudad de Bolívar y Atenas disputado en Río Cuarto.

 

Además, Villa Mitre, que tuvo a Pablo Mujica jugando hasta los 82´, igualó 0 a 0 ante Cipolletti en La Visera de Cemento y sumó por segundo partido seguido a pesar de estar muy lejos de los puestos de vanguardia.

 

Deportivo Rincón, también jugando como visitante, perdió 2 a 0 ante Argentino y marcha sexto en la tabla de posiciones. En el “León Patagónico” que tiene a Nicolás Serantes y Matías González en el cuerpo técnico, sólo jugó Nicolás Di Bello.

 

Por último, en la Zona Reválida, Santamarina logró un importante triunfo. Fue 2 a 0 ante Sol de Mayo en el estadio Municipal “San Martín”, pero estuvo ausente Quimey Marín que se recupera de una lesión de rodilla.

 

