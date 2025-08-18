Liga Profesional: en Mendoza hubo tres locales y en Córdoba, otro | Infoeme
Liga Profesional: en Mendoza hubo tres locales y en Córdoba, otro

En Mendoza, Boca Juniors cortó con su mala racha y volvió al triunfo en la Liga Profesional en un duelo que tuvo a tres de los representantes de Olavarría.

Foto: Diario Mendoza // Prensa San Martín

La máxima categoría del fútbol argentino finalizó la 5° fecha con la presencia de cuatro de los futbolistas olavarrienses.

 

En Mendoza, Boca Juniors cortó su histórica mala racha al golear 3 a 0 a Independiente Rivadavia en un duelo con oriundos de Olavarría en ambos elencos.

 

En el “Xeneize”, Lucas Janson integró el banco de suplentes y en la “Lepra” mendocina, Mauricio Cardillo fue titular y Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 76´.

 

Por otro lado, en el último partido de la fecha programada por la Asociación del Fútbol Argentino, San Martín igualó 0 a 0 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y sigue complicado en la zona baja. Santiago Salle fue titular en el sanjuanino y dejó el campo de juego a los 90´.

 

 

Por otro lado, hubo empates para Deportivo Riestra y Aldosivi, pero sin Braian Guille y Lucio Falasco.

 

