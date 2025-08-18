Múltiples festejos de locales en la Tandilia Ultra Trail | Infoeme
Múltiples festejos de locales en la Tandilia Ultra Trail

En la jornada del último domingo se completó una nueva edición de la Tandilia Ultra Trail y fue con muchos podios olavarrienses. Hubo victorias en el Circuito Aventura y también en el Campeonato Provincial de Aventura.

Fotos: Prensa Tandilia Ultra Trail

Atletas de Olavarría dijeron presentes en Tandil donde se llevó a cabo una nueva fecha del Circuito Buenos Aires Aventura y también el Campeonato Provincial de Aventura.

 

La Tandil Ultra Trail contó, en esta edición de agosto, con distancias nuevas, 5K, 15K y 25K como distancias competitivas, y ultratrail de 45K, las dos centrales que sirvieron para completar la 2° fecha del calendario del Circuito Aventura.

 

 

Entre las actuaciones olavarrineses se destacaron los triunfos de Alfredo Ardiles en U20 y Jeremías Peralta en U23 en lo que fue la clasificación del Campeonato Provincial de Trail.

 

Por otro lado, en la segunda fecha de la programación anual que organiza Deportes GBA, Diego Díaz fue el ganador de los 25 kilómetros con un tiempo de 1 hora 55 minutos y 57 segundos. El atleta representante de Los Coyotes fue escoltado por Lucas Martín, que además ganó la categoría, con 1:56:28.

 

 

Además, en la distancia de 15K, Diego Ortiz completó el recorrido en 1:08:17, Jonathan Garmendia lo hizo en 1:20:04 y Marcelo Gallo en 1:09:33 y entre las Damas, Mercedes Lorenzo necesitó 1:31:36 para cruzar el globo de llegada.

 

