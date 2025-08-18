Finalizó una nueva capacitación laboral de residuos eléctricos y electrónicos en la Unidad 38 | Infoeme
Finalizó una nueva capacitación laboral de residuos eléctricos y electrónicos en la Unidad 38

Este viernes, en el sector Talleres de la Unidad 38 Sierra Chica, finalizó el curso de capacitación laboral denominado "Operador de Planta Gestora de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)".

Este viernes, en el sector Talleres de la Unidad 38 Sierra Chica, finalizó el curso de capacitación laboral denominado “Operador de Planta Gestora de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)”.

Participaron 13 personas privadas de la libertad, bajo la supervisión de la coordinadora de Formación Técnica y Oficios, Valeria Silva.

Esta capacitación se desarrolló en el marco del Proyecto para la Formación e Inclusión Sociolaboral en Gestión de RAEEs en Unidades Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ejecutado entre los meses de febrero y julio de este año.

En la jornada, se hizo el cierre del curso y se entregaron los diplomas a los participantes. Se contó con la presencia de Tristán Basile, director provincial de Producción, Trabajo y Formación Laboral en Contexto de Encierro de la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien estuvo acompañado por los funcionarios Emiliano De Simone, Brunella Germán y Lucio Dagnino Contini.

En representación de la Cooperativa de Trabajo Tecno RAEE Ltda. estuvieron Maximiliano Dip, Carla Luján Ortiz y Florencia Sofía Franco. También acompañaron el evento los docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Luis Scipioni y Juan Pablo Palmieri.

Asimismo, asistieron el director de Unidad, Gastón Freites, los subdirectores de Administración y Seguridad, Lucrecia Larroca y Sergio Braun, en ese orden, el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Carlos Lendi, el jefe de Talleres, Germán Casas y representantes del sector educativo del establecimiento carcelario.

Fuente: SPB.

