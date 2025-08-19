El Jardín Maternal Municipal “Hornerito” celebró el Día de las Infancias con una jornada de barriletes

En el marco de la conmemoración del Día de las Infancias, el Jardín Maternal Municipal Hornerito llevó adelante días atrás una actividad especial de remontada de barriletes en el “Barriletódromo”. La propuesta se llevó a cabo junto a los niños y niñas de ambos turnos que asisten a la institución.

La jornada forma parte del proyecto institucional “El juego como derecho”, que reconoce al juego como una herramienta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral de las infancias.

En esta oportunidad, la actividad se vinculó con el trabajo que el jardín viene desarrollando sobre la figura de Juanito Laguna, acercando a los más pequeños al arte como forma de expresión y de conocimiento del mundo. Asimismo, buscaron poner en valor el derecho de todas las infancias a jugar, haciendo especial hincapié en los juguetes tradicionales elaborados con materiales cotidianos.

Desde la Dirección de Niñeces y Adolescencias Municipal expresaron que “fue una hermosa actividad para compartir en familia, disfrutar del aire libre y reafirmar la importancia del juego en la infancia”.