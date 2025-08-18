Lanzan nueva modalidad de solicitud del Pase Libre Multimodal

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Discapacidad, informa que desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires se modificó el trámite de solicitud del Pase Libre Multimodal, la credencial que permite a personas con discapacidad acceder de manera gratuita al servicio de transporte público de pasajeros.

De acuerdo con lo que se detalló, la gestión ahora deberá realizarse de manera íntegra a través de la plataforma online del Ministerio.

Vale destacar que, a partir del trabajo articulado de distintas áreas, el Municipio incorporó una apartado en el sitio web oficial para brindar toda la información. Haciendo click aquí podrán acceder a un portal en el que estarán disponibles no sólo los enlaces, sino también el detalle acerca de la documentación a presentar, cómo llevar adelante la gestión y plazos.

A la par, personas que tengan inquietudes, necesiten asesoramiento o no cuenten con recursos o dispositivos tecnológicos para concretar al trámite podrán acercarse a la Dirección Municipal de Discapacidad, ubicada en Las Heras 5398, en el horario de 7 a 13 horas. También podrán comunicarse a los números 02284 – 428333 / 419561 o al correo electrónico direcciondediscapacidad@olavarria.gov.ar

Por último, se detalló que una vez finalizado el trámite el Pase Libre Multimodal deberá ser retirado en dicha oficina.