Torneo Federal A: Deportivo Rincón despidió al DT

Deportivo Rincón informó que Duilio Botella y su cuerpo técnico que incluía dos profesionales olavarrienses finalizaron su vínculo contractual.

La Comisión Directiva del “León Patagónico” echó a Duilio Botella y su cuerpo técnico tras la caída por 2 a 0 ante Argentino de Monte Maíz en la 5° fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

El experimentado DT tandilense estaba acompañado por los olavarriense Matías González que era el preparador físico y Nicolás Serantes como Ayudante de Campo desde el pasado mes de abril donde logró cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

El comunicado del club: "Deportivo Rincón informa que Duilio Botella dejó de ser el entrenador del plantel mayor que disputa el Federal A. En su lugar, y de manera interina, Pablo Castro asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Botella y su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseamos o mejor en el futuro".