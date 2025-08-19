Torneo Federal A: Deportivo Rincón despidió al DT | Infoeme
Martes 19 de Agosto 2025 - 17:52hs
13°
Martes 19 de Agosto 2025 - 17:52hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 19 de Agosto de 2025 | 17:28

Torneo Federal A: Deportivo Rincón despidió al DT

Duilio Botella no continuará como entrenador de Deportivo Rincón, según informó la propia entidad a través de un comunicado. El entrenador tandilense estaba acompañado por los olavarrienses Matías González y Nicolás Serantes.

Deportivo Rincón informó que Duilio Botella y su cuerpo técnico que incluía dos profesionales olavarrienses finalizaron su vínculo contractual.

 

La Comisión Directiva del “León Patagónico” echó a Duilio Botella y su cuerpo técnico tras la caída por 2 a 0 ante Argentino de Monte Maíz en la 5° fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

 

El experimentado DT tandilense estaba acompañado por los olavarriense Matías González que era el preparador físico y Nicolás Serantes como Ayudante de Campo desde el pasado mes de abril donde logró cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

 

El comunicado del club: "Deportivo Rincón informa que Duilio Botella dejó de ser el entrenador del plantel mayor que disputa el Federal A. En su lugar, y de manera interina, Pablo Castro asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Botella y su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les deseamos o mejor en el futuro".

 

