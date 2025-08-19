Segunda reunión de planificación de los equipos de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos

Este lunes por la mañana se llevó a cabo la segunda reunión plenaria de planificación de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, un espacio de balance y proyección que reunió a referentes de todas las áreas que la integran.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural San José, contó con el acompañamiento de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, y fue encabezado por la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, junto a sus directoras y equipos de coordinación.

Durante la jornada se realizó un balance del camino recorrido hasta el momento y se destacaron los ejes más sobresalientes del esquema de planificación 2025. Entre ellos, se resaltó el plan de recuperación edilicia 2024-2027, la apertura de nuevos servicios —como la Casa de Abrigo que amplía la cobertura del Centro de Día Mujeres Adolescentes—, y la implementación de nuevos convenios de cooperación y becas de ayuda económica: Hogar de Niñas San José y Centro de Día Espacio Adolescente respectivamente. También se adelantó la puesta en marcha de los Centros Juveniles, que en breve comenzarán a desarrollar diversas actividades para las juventudes en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se destacó la centralidad de la niñez y la adolescencia en la agenda política municipal, tanto en la planificación, el presupuesto y la ejecución de programas públicos.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de continuar generando instancias de formación para el personal, y de seguir fortaleciendo la red de acompañamiento a niñeces, adolescencias y familias en todos sus frentes.

En ese marco, se repasaron las estrategias territoriales desplegadas por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente frente al actual contexto de crisis nacional y deterioro del tejido social. También se valoró los avances de la reciente incorporación del Municipio de Olavarría a la Red MUNA de UNICEF.

La subsecretaria Malena Pianciola destacó el encuentro como un valioso ejercicio de gestión participativa: “Es fundamental construir entre todos y todas estos espacios de intercambio, que nos permiten revisar la tarea, reflexionar y delinear las estrategias que nos convocan, al mismo tiempo que reconocer lo que hemos logrado en este período”.

Por su parte, la secretaria María Laura Gamberini reforzó lo expresado por Pianciola, agradeció y puso en valor el compromiso de los equipos: “No es sólo una decisión política del Intendente sino lo que ustedes hacen en el día a día en el desempeño de sus servicios, sosteniendo con dedicación y responsabilidad su tarea¨.