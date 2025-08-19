Primera Nacional: fecha sin festejos en la 27°

La segunda categoría del fútbol argentino completó la 27° fecha en todo el territorio nacional y fue con la convocatoria para los tres futbolistas de Olavarría, pero ninguno sumó victorias.

Facundo Wiechniak, Ignacio Pietrobono y Carlos Battigelli fueron tenidos en consideración en sus equipos, pero no hubo triunfos en tres duelos jugados en condición de visitante.

Deportivo Maipú, en Salta, perdió 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro con la titularidad de Ignacio Pietrobono que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Por otro lado, cerrando la programación este lunes, Central Norte igualó 0 a 0 ante Nueva Chicago en un polémico partido disputado en Buenos Aires. Carlos Battigelli ingresó a los 79´ en el elenco salteño.

Mitre, por su parte, en Carlos Casares, cayó 2 a 1 ante Agropecuario y Facundo Wiechniak fue uno de los suplentes del “aurinegro” de Santiago del Estero que no vio minutos.