Torneo Provincial U13: Olavarría, cuarta

El equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría completó su actuación en La Plata en la mañana del domingo y fue con una nueva derrota.

Olavarría cayó 95 a 54 ante Bahía Blanca en el duelo por el último lugar del podio y finalizó en cuarto lugar en la cita provincial reservada para menores de 13 años. Bruno Barragán Aisaguer con 19 puntos fue el goleador local.

El equipo liderado por Sebastián Mazzoleni volvió a caer ante los representantes bahienses, pero mostró momentos de buen juego y hasta logró imponerse en uno de los parciales.

El elenco de ABO finalizó el certamen con un triunfo -ante Mar del Plata- y tres derrotas, dos ante Bahía Blanca.

Síntesis Bahía Blanca – Olavarría:

Estadio: Platense

Árbitros:

Bahía Blanca (95): Ferraris (10), Lescano (9; Maier (2), Hait (5), Garza (0) -FI- Limanski (9), Beliz (2), Chaves Cremona (25), Cacciatori (2), Canutti Faure (19), De la Dehesa (7), Renzi (5). DT-

Olavarría (54): Barragán Aisaguer (19), Guanziroli Hormaechea (0), Quinteros (2), Feola (2), Domínguez (11) -FI- Corniladesi (3), Arbide (0), Andes (10), Ciappina (0), Mendía Liceaga (0), Morena (6), Larregina (1). DT- Sebastián Mazzoleni

Parciales: 19 – 11; 46 – 27; 67 – 50 y 94 – 54