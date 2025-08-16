Torneo Provincial U13: Olavarría irá por la medalla de bronce | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025 - 22:08hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial U13
 - 16 de Agosto de 2025 | 21:39

Torneo Provincial U13: Olavarría irá por la medalla de bronce

En la tarde-noche del sábado, la Selección de Olavarría U13 perdió en la instancia de semifinales del Torneo Provincial y jugará por la medalla de bronce.

Foto: prensa ABO

El equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría volvió a presentarse en La Plata donde se lleva a cabo el Torneo Provincial U13 de la Federación Bonaerense de Básquet y no logró el boleto a la Final.

 

Olavarría cayó 91 a 83 ante Chivilcoy en la Semifinal de la cita provincial y jugará por la medalla de bronce. Bruno Barragán Aisaguer con 30 puntos fue el goleador.

 

Los dirigidos por Sebastián Mazzoleni tuvieron una gran primera mitad, pero luego no pudieron con el poderío del equipo que ganó la Zona Norte.

 

Cerrando su participación en La Plata, Olavarría enfrentará a Bahía Blanca que cayó 105 a 102 ante La Plata en la otra “Semi”.

 

Síntesis Chivilcoy – Olavarría:

Estadio: Universal

Árbitros:

Chivilcoy (91): Macahdo (19), Logarzo (0), Ramponi (7), Caprifoglio (0), Tomasin (17) -FI- Ciancaglini Lettieri (23), Araujo Caorsi (7), Munin Fernández (2), Laurito (5), Crespi (6), Melo (4), Mariñelarena (1). DT-

Olavarría (83): Quinteros (2), Feola (1), Domínguez (6), Barragán Aisaguer (30), Guanziroli Hormaechea (0) -FI- Corinaldesi (12), Arbide (0), Andes (16), Bono (0), Larregina (3), Pareja Orifici (3), Morena (10). DT- Sebastián Mazzoleni

Parciales: 24 – 18; 45 – 42; 74 – 66 y 91 – 83 

 

