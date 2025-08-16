Liga Pre-Federal: numerosos debuts en el Provincial bonaerense

Fotos: Andrés Arouxet // Prensa Independiente // Roberta PH // Banco Provincia // Kimberley

La Federación Bonaerense de Básquet dio inicio a una nueva temporada del clasificatorio a la Liga Federal y tanto en la Zona Sur como en la Norte, arrancó la participación olavarriense.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes doblegó a Unión y Progreso y en el equipo de Tandil, tuvieron su estreno Sebastián Dupin e Iván Leal.

Leal, en su regreso a la entidad tandilense, sumó 23:07 minutos con 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 4 recuperos y 1 tapa y Dupin, en 29:38 minutos, anotó 8 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos y 2 tapas.

En Mar del Plata, Kimberley tuvo a Simón Silber como máxima figura en la derrota ante el “Chaira”. Anotó 19 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 3 robos en 33:03 minutos en cancha. Agustín Szechenyi, además, fue uno de los árbitros.

Independiente, por su parte, tuvo debut triunfal ante Sarmiento de Coronel Suárez en el Duggan Martignoni con tres oriundos de Olavarría como parte del plantel.

Ariel Weisbeck fue la figura de la noche con 23:52 minutos jugados con 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero; Gastón Di Salvo concluyó el partido con 10 puntos, 1 rebotes, 4 pases gol y 1 robo en 22:56 y Matías Beltramella, en su estreno con el “Rojinegro”, completó 3:51 minutos.

Por otro lado, en el equipo de Coronel Suárez, Martín Delgado jugó 33:52 minutos con 16 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero.

En la Zona Norte, dividida en 4 grupos, estrenaron victorias Atenas y Banco Provincia y en ambos equipos platenses hubo participación local.

El “Griego”, en el día de su aniversario, derrotó 91 a 72 a Costa Brava de 25 de Mayo y nuevamente los hermanos Aman aportaron al triunfo. Ignacio sumó 19:16 minutos con 5 puntos, 1 rebote y 3 asistencias y Santiago, en 19:39, fue el goleador con 20 puntos. También tomó 6 rebotes, dio 2 asistencias y recuperó 2 pelotas.

Por otro lado, en Campana, Banco Provincia derrotó a Ciudad de Campana por 70 a 57 con la presencia de Francisco Méndez y Eugenio Bajamón. Méndez terminó el partido con 21:25 minutos, 7 puntos, 1 rebote y 4 asistencias y Bajamón aportó 11 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Por último, fuera de Buenos Aires y en el multitudinario Torneo Provincial de Entre Ríos, Santa Rosa perdió ante Estudiantes de Concordia. Fue 82 a 71 con 24:34 minutos para Mauricio Pane con 2 puntos, 7 rebotes y 1 recupero.