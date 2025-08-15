Torneo Provincial U13: un triunfo y una derrota en la Zona Sur para ABO | Infoeme
Viernes 15 de Agosto 2025
16:44hs
Olavarría
 deportes
 Provincial U13
 15 de Agosto de 2025 | 16:04

Torneo Provincial U13: un triunfo y una derrota en la Zona Sur para ABO

Durante el transcurso del fin de semana se lleva a cabo el Torneo Provincial U13 y Olavarría, completó la Fase de Grupos con un triunfo y una derrota.

En La Plata, Olavarría participa de la competencia provincial que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y completó la Zona Sur con un festejo y una caída.

 

En el gimnasio de Universal de la capital de Buenos Aires, el equipo representante de la Asociación de Básquet de Olavarría completó sus dos presentaciones. En primer turno derrotó a Mar del Plata y luego, cayó sin atenuantes ante Bahía Blanca.

 

En el partido inaugural, Bautista Corinaldesi con 20 puntos fue la figura del elenco y cerrando la Zona Sur, Bruno Barragán Aisaguer con 16 puntos fue el goleador.

 

Olavarría tendrá fecha libre en la tercera y definitoria fecha y aguarda para conocer su posición y completará su participación entre sábado y domingo en los partidos por puestos.

 

Los resultados:

Mar del Plata 70 - 86 Olavarría

Bahía Blanca 109 – 63 Olavarría

 

Síntesis Olavarría – Bahía Blanca:

Estadio: Universal

Árbitros:

Olavarría (63): Ciappina (0), Feola (13), Corinaldesi (3), Domínguez (6), Barragán Aisaguer (16) -FI- Larregina (0), Andes (10), Pareja Orifici (0), Bono (4), Guanziroli Hormaechea (0), Mendía (0), Morena (11). DT- Sebastián Mazzoleni

Bahía Blanca (109): Ferraris (16), Lescano (9), Maier (5), Hait (7), Garza (8) -FI- Limanski (15), Beliz (7), Chaves Cremona (4), Cacciatori (7), Canutti (16), De la Dehesa (8), Renzi (7). DT-

Parciales: 24-28; 39-56; 53-80 y 63-109

 

