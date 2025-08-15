El Macrogimnasio del Parque Guerrero recibió el tercer Regional | Infoeme
Viernes 15 de Agosto 2025 - 19:10hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Patín Artístico
 - 15 de Agosto de 2025 | 18:34

El Macrogimnasio del Parque Guerrero recibió el tercer Regional

El pasado fin de semana, el Macrogimnasio del Parque Guerrero fue sede del Tercer Regional de la Asociación Centro de Patín con importante número de deportistas.

Patinadoras olavarrienses dijeron presente en un nuevo certamen Regional que se extendió entre sábado y domingo en uno de los gimnasios del Parque Guerrero.

 

El evento contó con un marco imponente de público, con el Macrogimnasio colmado de familias, amigos y aficionados que acompañaron y alentaron durante las dos jornadas.

 

Los resultados de las patinadoras de Estudiantes:

Sábado:

Quinta C 8 y 9 años – Libre: 1° Federica Cavalli, 4° Ámbar Rodríguez, 6° Isabella Quiroga.

Quinta 8 y 9 años – Escuela: 1° Federica Cavalli, 4° Ámbar Rodríguez.

Quinta 14 y 15 años – Escuela: 3° Mía Villarruel, 1° en Libre.

Primera C 16+ – Libre: 1° Lucía Mata, 2° Ámbar Albertelli, 3° Paulina Coria, 4° Graciana Suhurt.

Promocional B Junior – Escuela: 2° Graciana Suhurt.

Tercera B – Libre: 1° Lara Bruscantini, 2° Delfina Miranda.

Primera B – Escuela: 1° Giuliana Aquila, 2° Macarena Zárate.

 

Domingo:

Segunda B – Libre: 1° Giuliana Aquila.

Cuarta 10 y 11 años – Libre: 6° Maite Rodríguez.

Quinta 12 y 13 años – Libre: 2° Lucía Espil, 7° Amparo Cortez.

Quinta 10 y 11 años – Libre: 2° Julia Saavedra, 3° Delfina Zapata, 6° Isabella Miralles, 7° Lara Sainte Cluque, 9° Tiara Erripa, 10° Francisca Mujica, 11° Antonia Dumeraud.

Danza obligatoria: 1° Ámbar Albertelli, 2° Lucía Mata, 3° Paulina Coria, 4° Delfina Miranda, 5° Azul Gerbaix.

Free Dance: 1° Delfina Miranda, 2° Lucía Mata, 3° Azul Gerbaix, 4° Paulina Coria, 5° Ámbar Albertelli.

Escuela – Segunda B Junior: 2° Azul Gerbaix.

Quinta C 12 y 13 años – Escuela: 1° Lucía Espil.

Quinta 10 y 11 años – Escuela: 4° Antonia Dumeraud, 5° Delfina Zapata, 6° Julia Saavedra, 7° Maite Rodríguez, 8° Francisca Mujica, 12° Tiara Erripa.

Además, en la divisional D (Libre y Escuela), participaron con mención especial:

Mora Erguy Erramouspe, Martina Visotto, Linda Cairo y Maite Billoldo Rouger.

 

Fuente: Prensa CAE

 

