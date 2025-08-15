El Macrogimnasio del Parque Guerrero recibió el tercer Regional

Patinadoras olavarrienses dijeron presente en un nuevo certamen Regional que se extendió entre sábado y domingo en uno de los gimnasios del Parque Guerrero.
El evento contó con un marco imponente de público, con el Macrogimnasio colmado de familias, amigos y aficionados que acompañaron y alentaron durante las dos jornadas.
Los resultados de las patinadoras de Estudiantes:
Sábado:
Quinta C 8 y 9 años – Libre: 1° Federica Cavalli, 4° Ámbar Rodríguez, 6° Isabella Quiroga.
Quinta 8 y 9 años – Escuela: 1° Federica Cavalli, 4° Ámbar Rodríguez.
Quinta 14 y 15 años – Escuela: 3° Mía Villarruel, 1° en Libre.
Primera C 16+ – Libre: 1° Lucía Mata, 2° Ámbar Albertelli, 3° Paulina Coria, 4° Graciana Suhurt.
Promocional B Junior – Escuela: 2° Graciana Suhurt.
Tercera B – Libre: 1° Lara Bruscantini, 2° Delfina Miranda.
Primera B – Escuela: 1° Giuliana Aquila, 2° Macarena Zárate.
Domingo:
Segunda B – Libre: 1° Giuliana Aquila.
Cuarta 10 y 11 años – Libre: 6° Maite Rodríguez.
Quinta 12 y 13 años – Libre: 2° Lucía Espil, 7° Amparo Cortez.
Quinta 10 y 11 años – Libre: 2° Julia Saavedra, 3° Delfina Zapata, 6° Isabella Miralles, 7° Lara Sainte Cluque, 9° Tiara Erripa, 10° Francisca Mujica, 11° Antonia Dumeraud.
Danza obligatoria: 1° Ámbar Albertelli, 2° Lucía Mata, 3° Paulina Coria, 4° Delfina Miranda, 5° Azul Gerbaix.
Free Dance: 1° Delfina Miranda, 2° Lucía Mata, 3° Azul Gerbaix, 4° Paulina Coria, 5° Ámbar Albertelli.
Escuela – Segunda B Junior: 2° Azul Gerbaix.
Quinta C 12 y 13 años – Escuela: 1° Lucía Espil.
Quinta 10 y 11 años – Escuela: 4° Antonia Dumeraud, 5° Delfina Zapata, 6° Julia Saavedra, 7° Maite Rodríguez, 8° Francisca Mujica, 12° Tiara Erripa.
Además, en la divisional D (Libre y Escuela), participaron con mención especial:
Mora Erguy Erramouspe, Martina Visotto, Linda Cairo y Maite Billoldo Rouger.
Fuente: Prensa CAE