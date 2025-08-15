El Macrogimnasio del Parque Guerrero recibió el tercer Regional

Patinadoras olavarrienses dijeron presente en un nuevo certamen Regional que se extendió entre sábado y domingo en uno de los gimnasios del Parque Guerrero.

El evento contó con un marco imponente de público, con el Macrogimnasio colmado de familias, amigos y aficionados que acompañaron y alentaron durante las dos jornadas.

Los resultados de las patinadoras de Estudiantes:

Sábado:

Quinta C 8 y 9 años – Libre: 1° Federica Cavalli, 4° Ámbar Rodríguez, 6° Isabella Quiroga.

Quinta 8 y 9 años – Escuela: 1° Federica Cavalli, 4° Ámbar Rodríguez.

Quinta 14 y 15 años – Escuela: 3° Mía Villarruel, 1° en Libre.

Primera C 16+ – Libre: 1° Lucía Mata, 2° Ámbar Albertelli, 3° Paulina Coria, 4° Graciana Suhurt.

Promocional B Junior – Escuela: 2° Graciana Suhurt.

Tercera B – Libre: 1° Lara Bruscantini, 2° Delfina Miranda.

Primera B – Escuela: 1° Giuliana Aquila, 2° Macarena Zárate.

Domingo:

Segunda B – Libre: 1° Giuliana Aquila.

Cuarta 10 y 11 años – Libre: 6° Maite Rodríguez.

Quinta 12 y 13 años – Libre: 2° Lucía Espil, 7° Amparo Cortez.

Quinta 10 y 11 años – Libre: 2° Julia Saavedra, 3° Delfina Zapata, 6° Isabella Miralles, 7° Lara Sainte Cluque, 9° Tiara Erripa, 10° Francisca Mujica, 11° Antonia Dumeraud.

Danza obligatoria: 1° Ámbar Albertelli, 2° Lucía Mata, 3° Paulina Coria, 4° Delfina Miranda, 5° Azul Gerbaix.

Free Dance: 1° Delfina Miranda, 2° Lucía Mata, 3° Azul Gerbaix, 4° Paulina Coria, 5° Ámbar Albertelli.

Escuela – Segunda B Junior: 2° Azul Gerbaix.

Quinta C 12 y 13 años – Escuela: 1° Lucía Espil.

Quinta 10 y 11 años – Escuela: 4° Antonia Dumeraud, 5° Delfina Zapata, 6° Julia Saavedra, 7° Maite Rodríguez, 8° Francisca Mujica, 12° Tiara Erripa.

Además, en la divisional D (Libre y Escuela), participaron con mención especial:

Mora Erguy Erramouspe, Martina Visotto, Linda Cairo y Maite Billoldo Rouger.

Fuente: Prensa CAE