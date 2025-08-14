Mar del Plata: un niño de 13 años fue apuñalado en una pelea y su estado es reservado

Un niño fue apuñalado en el pecho en una pelea ocurrida en el barrio Florencio Sánchez de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por el portal local 0223 indicaron que el hecho se registró minutos antes de las 17 cuando, por motivos que son materia de investigación, la víctima de 13 años fue herida con un arma blanca en inmediaciones del cruce de las calles Valentini y Mario Bravo.

Si bien se desconocen los motivos de la pelea, las primeras versiones indican que antes de recibir el puntazo, el menor se peleó a golpes de puño con una persona. En tanto, el agresor, es su primo, de tan solo 11 años, que lo atacó con una cuchilla de cocina que tomó de la casa de su abuela.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente en el lugar y trasladó al menor al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) “Don Victorio Tetamanti”, donde fue internado y quedó en estado reservado.

En las últimas horas, los médicos evaluaban realizarle una cirugía. En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia. (DIB)