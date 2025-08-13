Allanaron una vivienda y recuperaron elementos que habían sido robados

El personal de la Comisaría Primera realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Vicente Bahía al 3100 por un caso de hurto.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este martes cuando un joven ingresó a una casa y sustrajo distintos elementos.

Luego de tareas investigativas se identificó al autor del hecho y se concretó el allanamiento en su domicilio.

Según se informó, el mismo arrojó resultados positivos ya que se secuestró un televisor de 43 pulgadas, una potencia musical, un amplificador de guitarra, una notebook, una consola, luces laser y auriculares que habían sido sustraídos.

En este marco, un joven de 27 años fue imputado por "Hurto agravado - Art. 163". La causa cuenta con la intervención de la UFI N° 10.