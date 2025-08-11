Un menor de 8 años fue apuñalado por un joven de 16 en el Barrio Coronel Dorrego | Infoeme
 policiales
 Barrio "Coronel Dorrego"
 11 de Agosto de 2025 | 11:34

Un menor de 8 años fue apuñalado por un joven de 16 en el Barrio Coronel Dorrego

Fue en medio de una pelea entre los dos menores de edad en la que el más grande hirió al otro con un cuchillo. La víctima quedó en observación en el Hospital de Pediatría. 

Un lamentable episodio de violencia se produjo en el Barrio Coronel Dorrego de nuestra ciudad en donde un niño de 8 años fue apuñalado con un cuchillo en medio de una pelea con otro menor de edad: afortunadamente está fuera de peligro

El hecho ocurrió en la zona de Necochea al 800 en donde la víctima y otro menor de 16 años pelearon pero este último atacó al niño con un cuchillo tramontina. La secuencia fue vista por el padre de la víctima que llevó a su hijo al Hospital de Pediatría Municipal

Aunque el menor sufrió una herida corto punzante en el costado derecho y quedó en observación en el nosocomio aunque se supo que se encuentra fuera de peligro

Efectivos policiales comenzaron con la investigación del hecho en el que intervino la UFI Nº7 en el marco de una causa en la que el agresor fue imputado por "Lesiones agravadas por el uso de arma blanca". 

 

