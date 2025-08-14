Operativo de tránsito por el Festival de las Infancias

El Municipio de Olavarría recuerda que este domingo por la tarde se llevará a una nueva edición del Festival de las Infancias en el predio feria de la Sociedad Rural, organizado en conjunto con MANO.

Por ese motivo desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se llevará a cabo un dispositivo preventivo en materia de seguridad vial para permitir un acceso seguro al evento.

Desde el área se detalló que se llevará a cabo dos cortes en la circulación, ambos se iniciarán a partir de las 13:30 horas y se prolongarán hasta las 18:

_ Cruce de avenidas Ituzaingó y Del Maestro

_ Cruce avenida Ituzaingó y Calle 4

En el sector se dispondrá además la presencia de personal de seguridad y móviles para incrementar las tareas preventivas y ordenar la circulación vehicular.

Vale destacar, por último, que el tramo de avenida Del Maestro entre las avenidas Ituzaingó y Alberdi será exclusivo para el estacionamiento de vehículos.