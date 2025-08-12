Registran más de 90 muertes por el fentanilo contaminado

Este martes se confirmó que creció la cantidad de muertos por el uso de fentanilo contaminado. Ya son más de 90 las víctimas y se investiga si hay más casos no registrados.

Este martes se confirmaron 3 casos nuevos en Formosa, uno de Córdoba, 7 de Santa Fe y 9 de Bahía Blanca.

Además, una fiscalía investiga la actuación de la ANMAT sobre los laboratorios. Se revisarán los últimos 5 años de actuación del organismo. Ordenaron una pericia por supuesto desvío para el narcotráfico.

Hoy en día no hay circulación de ampollas de fentanilo contaminado, ya que todos los lotes fueron recuperados, informaron fuentes sanitarias.

Hasta la fecha, no hay procesados por esta causa. Pero se prevé que eventualmente suceda. Quieren descartar que haya sido producto de una impericia el lote contaminado.

Los dueños de los laboratorios apuntados tienen prohibido salir del país. En principio, sostienen que hubo un sabotaje, incluso apuntan a un exdiputado provincial, Andrés Quinteros, quien aseguran intentó robar ampollas para venderlas en el mercado negro. Y luego ocurrieron los casos de fentanilo contaminado.

Fuente: TN.