El IPS tiene oficina en la Nueva Casa de la Provincia de Olavarría

En la jornada del miércoles, el gobernador Axel Kicillof inauguró la Casa de la provincia N°15 en Olavarría. El edificio cuenta con una oficina del IPS para garantizar el acceso a la seguridad social a las y los bonaerenses del distrito.

La oficina del Instituto de Previsión Social (IPS) en Olavarría permite a las y los vecinos de la localidad realizar todos los trámites del organismo, sin moverse de su ciudad.

También, en esta nueva Casa de la Provincia, ya está en funcionamiento la sede regional VII del IPS y diferentes dependencias del Estado provincial como ARBA, IOMA, el Registro de las Personas, entre otras.

En el marco de la política de territorialización llevada adelante por el IPS que se viene gestando desde el 2022, la igualdad de oportunidades -más allá del lugar donde cada bonaerense haya nacido- contribuye a la justicia social.

Durante la inauguración estuvieron presentes acompañando al gobernador: el intendente Maximiliano Wesner; la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Casas de la Provincia, Rodolfo Macera; las concejalas Inés Laurini y Liliana Schwindt; el director Regional VII (IPS) Bernabé Leinenn y la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría, Mercedes Landivar.

La Casa de la Provincia en Olavarría, donde funciona el Centro de Atención Previsional (CAP) del IPS, se encuentra ubicada en la calle Junín 3075, esquina Necochea. Su horario de atención es de 8.30 a 13.30 hs. de lunes a viernes.