Azul: Prisión preventiva y traslado para los detenidos en la fiesta eléctronica

Las cinco personas detenidas durante la madrugada del pasado domingo en una fiesta electrónica de Azul se encuentran con prisión preventiva.

Según se indicó, los imputados integraban una organización narco que operaba camuflada como productora de eventos, por lo que se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos donde se secuestraron drogas sintéticas y dinero

Los detenidos fueron una mujer y un hombre de Azul, dos varones de Tres Arroyos y una mujer proveniente de Mar del Plata.

Los tres hombres fueron trasladados este martes a distintas comisarías de la zona: Ayrton Tucci a Laprida, Ezequiel Leiva a Benito Juárez y Thomas Ezequiel Belén a La Madrid.

Los cinco detenidos se encuentran con prisión preventiva a la espera de un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario.

El caso

La investigación, llevada adelante desde junio por la DDI del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, logró infiltrarse en el circuito de fiestas electrónicas donde DJs y organizadores, lejos de limitarse a mezclar música, lideraban un millonario negocio ilegal. Con la fachada de eventos culturales y fiestas de alto nivel, distribuían potentes drogas de diseño como metanfetamina (cristal), MDA, LSD, éxtasis, TUSI (también conocida como "cocaína rosa"), cocaína y marihuana.

La irrupción se produjo durante una concurrida fiesta electrónica en "Sara El Templo", donde cientos de jóvenes bailaban ajenos al operativo que estaba a punto de desplegarse. En un movimiento coordinado, fuerzas especiales de la Infantería de Azul, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la SDDI TDI de Tres Arroyos y la Comisaría 1ra de Azul, ejecutaron cinco allanamientos en simultáneo.

En total secuestraron 40 envoltorios de TUSI, 36 envoltorios de metanfetamina (cristal), 24 pastillas de éxtasis y 19 envoltorios de cocaína así como marihuana en múltiples presentaciones: 3 envoltorios con flores, 28 cigarrillos armados, 2 frascos y 24 plantas además de un vehículo.

El caso fue trabajado con suma reserva por agentes encubiertos que lograron infiltrarse en el ambiente de las fiestas electrónicas, recolectaron pruebas mediante seguimiento, intervención de líneas telefónicas y vigilancia encubierta.