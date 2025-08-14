Realizaron mantenimiento de calles en diferentes sectores del partido

El Municipio informó que realizó trabajos de mantenimiento en calles de diferentes sectores de nuestra ciudad y localidades mediante la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En este sentido, junto a la Delegación de Loma Negra, se trabajó en esta oportunidad en tareas de bacheo, con la utilización de un compactador; en el tramo comprendido por Av. 25 de Mayo, San Martín, calle Brown, Sarmiento y acceso a Plan Vea.

También se trabajó en coordinación con la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos en mantenimiento de las entradas a Villa Laclau y sobre calle Santiago Cañizo; para lo cual se utilizó material estabilizado y tosca compactada para garantizar la transitabilidad y circulación vehicular. Las tareas se realizan con pala retro, motoniveladora y camión.

Asimismo se realiza mantenimiento de espacios públicos con la nueva herramienta de trabajo tractor giro.

De esta manera, personal de obras públicas del Municipio y localidades trabajan en conjunto, en función de un plan supervisado y coordinado por inspectores del área de Obras Públicas, en base a un estudio técnico permanente, donde se definen los puntos más urgentes a intervenir, con la finalidad de brindar solución a los diferentes inconvenientes, en relación a la transitabildad y evacuación superficial del agua en las calles, y de dar respuesta a la comunidad del Partido.