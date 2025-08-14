PAMI advierte sobre reiterados intentos de estafas bajo su nombre

PAMI advirtió en las últimas horas a la comunidad sobre reiterados intentos de estafas bajo su nombre a través de medios digitales.

Desde la entidad indicaron que “nadie en representación de la obra social se contactará para ofrecer realizar una gestión, ya que PAMI no cuenta con intermediarios ni cobra por servicios ni ofrece promociones. PAMI tampoco se comunicará para solicitar datos bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS”.

En este sentido, se destacaron algunas señales de alerta a tener en cuenta para evitar engaños. “Como primera advertencia, el organismo señala que los únicos canales de contacto son los oficiales y que PAMI nunca llamará o enviará mensajes para pedir información personal. Cualquier tipo de trámite es iniciado por el afiliado, un familiar o apoderado”, indicaron.

Además, todas las redes sociales de PAMI cuentan con un tilde que las acredita como verificadas y las identifica como canales oficiales. De la misma manera, el bot de Whatsapp PAMI, de la obra social, también tiene un tilde de verificación verde. Y la página oficial es www.pami.org.ar, desde la que es posible hacer trámites y conocer más sobre las prestaciones médicas.

Al respecto de la nueva aplicación Mi PAMI, se recuerda a todos los afiliados que los únicos puntos de descargas oficiales son los de aplicaciones Android (Play Store) e IOS (App Store).

“Ante la sospecha de un intento de estafa se debe cortar la comunicación de inmediato y realizar el reclamo llamando al 138 PAMI Escucha y Responde o a través de los canales oficiales del Instituto”, sostuvieron.