Criar un hijo en Argentina ya cuesta más de $530.000 por mes, según el INDEC | Infoeme
Jueves 14 de Agosto 2025 - 19:10hs
11°
Jueves 14 de Agosto 2025 - 19:10hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  nacionales
 - 14 de Agosto de 2025 | 18:01

Criar un hijo en Argentina ya cuesta más de $530.000 por mes, según el INDEC

La canasta de crianza aumentó hasta 4% en julio, el doble de la inflación. El costo de cuidado fue el principal impulsor de la suba.

El costo de criar un hijo en Argentina sigue en aumento y ya se necesitan entre $426.741 y $536.830 por mes para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente, según la última medición de la canasta de crianza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según supo Noticias Argentinas, el relevamiento correspondiente a julio de 2025 arrojó un aumento de hasta el 4,06% respecto al mes anterior, una cifra que duplica la inflación general del período, que fue del 1,9%. Esta diferencia se explica, principalmente, por el incremento en el costo de cuidado, valorizado a partir del salario del personal doméstico.

 

Cuánto cuesta criar un hijo según la edad (julio 2025)

 

El informe del INDEC detalla el costo mensual para cada franja etaria:

  • Menores de 1 año: Se necesitaron $427.889 (un 4,06% más que en junio).
  • De 1 a 3 años: El costo ascendió a $508.333 (un 4,02% más).
  • De 4 a 5 años: Se requirieron $426.741 (un 3,69% más).
  • De 6 a 12 años: El monto total fue de $536.830 (un 3,76% más).

La canasta de crianza, que el INDEC publica desde marzo de 2024, mide los gastos en bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etc.) y los costos de cuidado. Su objetivo es visibilizar el valor de las tareas de crianza y sirve como referencia en procesos judiciales para la determinación de las cuotas alimentarias. (NA)

