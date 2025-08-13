El Gobernador participó en la inauguración oficial de la Casa de la Provincia y recorrió obras de infraestructura | Infoeme
Miércoles 13 de Agosto 2025 - 19:11hs
Miércoles 13 de Agosto 2025 - 19:11hs
Olavarría
Infoeme
 |  Política
 - 13 de Agosto de 2025 | 18:04

El Gobernador participó en la inauguración oficial de la Casa de la Provincia y recorrió obras de infraestructura

La recorrida se dio en el marco de la visita del Gobernador Axel Kicillof, en la que se destacó la entrega de las primeras 58 viviendas del barrio CECO III y más de mil escrituras gratuitas.

Este miércoles el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó a Olavarría -en plena campaña electoral- con una nutrida agenda de actividades en diferentes sectores de nuestra ciudad. 

Tras la entrega de las primeras 58 viviendas del barrio CECO III y más de mil escrituras gratuitas, Kicillof visitó la obra de pavimentación que se ejecuta sobre la avenida La Rioja, comprendido entre el acceso al predio universitario y la avenida Colón, la cual presenta ya un importante grado de avance.

En el lugar el intendente Maximiliano Wesner y el Gobernador recorrieron un tramo de la misma junto a referentes de la obra, quienes fueron detallando las características del proyecto y cómo la concreción se traducirá en numerosos beneficios en materia de transitabilidad y seguridad vial.

Luego visitaron la obra del Polo Judicial, ubicada sobre el cruce de 25 de Mayo y Bolívar, que también presenta un marcado avance.  Allí estará el Complejo Judicial de Azul en Olavarría, donde se alojarán el Fuero Civil y Comercial, el Penal, el Laboral, el de Responsabilidad Penal y Juvenil, el de Familia, y dependencias de la Suprema Corte. 

 

 

También se recorrió la sede de la flamante Casa de la Provincia, sobre Necochea y Junín, en donde se llevó a cabo el descubrimiento de placas alusivas, lo que marcó la inauguración oficial del edificio donde funcionan distintos organismos provinciales.

Durante la jornada, Kicillof junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, visitó las nuevas instalaciones del organismo que brinda una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Asimismo, el Gobernador realizó la entrega de equipamiento del Ministerio de Ambiente para sumar luminarias en plazas e instituciones sociales, kits de huerta para docente e indumentaria y equipamiento para la gestión del riesgo ante emergencias climáticas.

 

 

En la oportunidad Kicillof resaltó que “Milei siempre encuentra los recursos cuando se trata de financiar a los bancos, pero nos dice que no hay plata para terminar el acceso a Sierras Bayas y mejorar el estado de la Ruta Nacional N°3”.

“Venimos a decirle al pueblo de Olavarría que cuentan con nosotros: la Provincia va a seguir construyendo viviendas y avanzando con todas las obras que están en marcha”, reflexionó.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME