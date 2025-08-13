Las Selecciones de Olavarría arrancaron con triunfos | Infoeme
Las Selecciones de Olavarría arrancaron con triunfos

Arrancó una nueva ilusión para el proyecto de Selecciones de la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con victorias en el estreno.

Foto: Prensa CEO

La Liga de Fútbol de Olavarría inició con su participación oficial en los certámenes de la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y fue con victorias como local.

 

En el Tete Di Carlo, la Selección de Olavarría recibió a Coronel Pringles en Sub13 y Sub15 y logró triunfos en las dos categorías.

 

En el debut de la Zona Sur, la Sub13 fue la primera en salir a la cancha y fue con triunfo por 3 a 1 con tres goles de Martín Arroquy.

 

Luego, en Sub15, Olavarría inició la defensa del título con goleada. Fue 4 a 0 con tres goles de Bautista Vivas y el otro de Thiago Veneciano.

 

Pensando en la continuidad del certamen, los equipos del proyecto que lidera Dardo Seibel enfrentarán a Tres Arroyos, nuevamente en condición de local.

 

