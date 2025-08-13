Estudiantes anunció refuerzos: San Julián y varios más | Infoeme
Miércoles 13 de Agosto 2025 - 23:29hs
Miércoles 13 de Agosto 2025 - 23:29hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 13 de Agosto de 2025 | 23:03

Estudiantes anunció refuerzos: San Julián y varios más

Estudiantes anunció incorporaciones en su plantel de cara a la doble competencia y entre los futbolistas que llegaron al Parque Guerrero se encuentra Diego San Julián que dejó el Torneo Federal A. Además, están Lorenzo Ferrara, Mariano Flores y Sebastián Rodríguez.

Futbolistas de renombre llegan a Estudiantes para un segundo semestre cargado de competencias y en la última semana se confirmó el regreso de varios futbolistas y el arribo de Diego San Julián, desde la tercera categoría del fútbol argentino.

 

La Subcomisión de Fútbol del Club Estudiantes no descansa y a pesar de que la competencia de la Liga de Fútbol de Olavarría está en marcha, sigue definiendo el plantel para cerrar el 2025 siendo protagonista en el Torneo Regional Amateur.

 

Días atrás, el “Bata” anunció el retorno de Mariano Flores, Lorenzo Ferrara y Sebastián Rodríguez que se dará el gusto de compartir el plantel con su hijo y en las últimas horas confirmó el regreso de Diego San Julián.

 

San Julián llega al plantel que dirige Mauricio Peralta tras rescindir su vínculo con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el Torneo Federal A.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME