Estudiantes anunció refuerzos: San Julián y varios más

Futbolistas de renombre llegan a Estudiantes para un segundo semestre cargado de competencias y en la última semana se confirmó el regreso de varios futbolistas y el arribo de Diego San Julián, desde la tercera categoría del fútbol argentino.

La Subcomisión de Fútbol del Club Estudiantes no descansa y a pesar de que la competencia de la Liga de Fútbol de Olavarría está en marcha, sigue definiendo el plantel para cerrar el 2025 siendo protagonista en el Torneo Regional Amateur.

Días atrás, el “Bata” anunció el retorno de Mariano Flores, Lorenzo Ferrara y Sebastián Rodríguez que se dará el gusto de compartir el plantel con su hijo y en las últimas horas confirmó el regreso de Diego San Julián.

San Julián llega al plantel que dirige Mauricio Peralta tras rescindir su vínculo con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el Torneo Federal A.